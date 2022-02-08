Хотіла зняти відео: на Прикарпатті мачуха залізла в будинок до матері дітей свого чоловіка

В Івано-Франківській області перед судом постала жінка, яка без дозволу залізла до будинку першої дружини свого чоловіка. Там вона зняла відео, аби показати у соцмережах, в яких умовах проживають діти, яких вона колись виховувала.

Інцидент стався у жовтні минулого року у селі Копанки. До суду звернулася господиня будинку, яка не вперше терпить образи з боку дружини свого колишнього.

Що розповіла потерпіла

На суді жінка розповіла, що має спільних дітей із чоловіком підозрюваної: саме через це вона вирішила проникнути у її будинок.

Також жінка додала, що через постійні втручання суперниці систематично змушена вживати заспокійливі препарати.

– За словами потерпілої, жінка знімала кімнату, в якій раніше жив її покійний батько. Господиня зазначила, що не встигла там зробити ремонт, проте у її будинку загалом є дев’ять кімнат і діти живуть в нормальних умовах, – йдеться у повідомленні.

Звертаючись до суду, власниця будинку просила суд стягнути з підозрюваної 30 тис. грн моральної шкоди.

Слова підозрюваної і вирок суду

Свої дії підозрювана жінка пояснила “турботою про дітей чоловіка”. Того дня вона без чоловіка приїхала провідати його рідних дітей. Отримавши відмову від їхньої матері, вона вирішила проникнути у будинок незаконно.

Умови у чужому будинку жінка зняла на свій телефон, а відео виклала у соцмережі, однак вже за 20 хвилин видалила.

У подальшому суперниця хотіла показати відео з цього будинку представникам соцслужб.

– Підозрювана у вчиненому розкаюється, вибачилися у потерпілої за проникнення до її житла та проведення відеофіксації, зазначивши, що це було вперше і востаннє, – йдеться у повідомленні.

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області визнав жінку винною у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 162 (Порушення недоторканості житла) КК України.

Її оштрафували на 850 грн, а також зобов’язали виплатити матері дітей її чоловіка 3 тис. грн моральної компенсації.

Джерело: ЄДРСР