Тихий и замкнутый в себе: что известно о 25-летнем парне, пытавшемся сжечь своих родителей

В Ивано-Франковской области задержали молодого человека, который едва не лишил жизни родных отца и матери. Сначала 25-летний парень бросился с ножом на мать, а затем решил сжечь их общий дом.
Инцидент произошел в селе Старый Косов. Из горящей ловушки муж и жена едва успели скрыться через окно.
Когда их сын швырял в дом заготовленные коктейли Молотова, одна из бутылок попала в его 47-летнего отца. Собой он успел закрыть свою жену.
— Бросая бутылку через межкомнатную дверь, подозреваемый попал в отца, вызвав пожар на его теле. Отец получил ожоги на участках лица, шеи, левой голени и обоих кистей, — подтвердили в полиции.
Раненая и испуганная женщина помогла обгоревшему мужчине, и вдвоем они нашли убежище у соседей.
25-летний Ярослав бросился за ними, однако неравнодушные односельчане его задержали.
– Его мать прибежала к соседям напротив. Их спасали, потому что он там еще бросался на них. Был такой неадекватный. Стояли ребята, они его скрутили и связали до приезда полиции, – рассказал староста местного округа.
Пока спасатели боролись с пламенем в доме, раненых супругов отвезли в больницу.
Мать нападавшего была с многочисленными ножевыми ранениями, отец – с ожогами. Им оказали первую медицинскую помощь, но от дальнейшей госпитализации они отказались.
Пламя полностью уничтожило дом супругов, которые они общими силами строили почти всю жизнь.
Что говорят соседи
Почти вся село не находит никаких объяснений, что могло стать причиной такой жестокости Ярослава. Он жил в порядочной семье, где никто не злоупотреблял алкоголем, и все хорошо зарабатывали.
Самого парня соседи описывают тихим, скромным, но замкнутым в себе.
– Он здоров. Мы не можем знать причины, почему. Парень был работящий, все было нормально, – рассказывают односельчане.
А вот в полиции узнали, что конфликт сына с родителями продолжался уже не первый год, но этого никто не замечал. Более того, два месяца назад у отца с сыном был большой скандал, закончившийся звонком на линию 102.
Тогда стало известно, что раньше между ними тоже были конфликты, однако в полицию никто не обращался: настоящих причин подозреваемый до сих пор не назвал.
25-летнему Ярославу светит наказание сразу по двум статьям: умышленное уничтожение чужого имущества и покушение на жизнь двух человек.