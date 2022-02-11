В Ивано-Франковской области задержали молодого человека, который едва не лишил жизни родных отца и матери. Сначала 25-летний парень бросился с ножом на мать, а затем решил сжечь их общий дом.

Инцидент произошел в селе Старый Косов. Из горящей ловушки муж и жена едва успели скрыться через окно.

Когда их сын швырял в дом заготовленные коктейли Молотова, одна из бутылок попала в его 47-летнего отца. Собой он успел закрыть свою жену.

— Бросая бутылку через межкомнатную дверь, подозреваемый попал в отца, вызвав пожар на его теле. Отец получил ожоги на участках лица, шеи, левой голени и обоих кистей, — подтвердили в полиции.

Раненая и испуганная женщина помогла обгоревшему мужчине, и вдвоем они нашли убежище у соседей.

25-летний Ярослав бросился за ними, однако неравнодушные односельчане его задержали.

– Его мать прибежала к соседям напротив. Их спасали, потому что он там еще бросался на них. Был такой неадекватный. Стояли ребята, они его скрутили и связали до приезда полиции, – рассказал староста местного округа.

Пока спасатели боролись с пламенем в доме, раненых супругов отвезли в больницу.

Мать нападавшего была с многочисленными ножевыми ранениями, отец – с ожогами. Им оказали первую медицинскую помощь, но от дальнейшей госпитализации они отказались.

Пламя полностью уничтожило дом супругов, которые они общими силами строили почти всю жизнь.

Тихий и замкнутый в себе: что известно о 25-летнем парне, пытавшемся сжечь своих родителей / 4 фотографии

Что говорят соседи

Почти вся село не находит никаких объяснений, что могло стать причиной такой жестокости Ярослава. Он жил в порядочной семье, где никто не злоупотреблял алкоголем, и все хорошо зарабатывали.

Самого парня соседи описывают тихим, скромным, но замкнутым в себе.

– Он здоров. Мы не можем знать причины, почему. Парень был работящий, все было нормально, – рассказывают односельчане.

А вот в полиции узнали, что конфликт сына с родителями продолжался уже не первый год, но этого никто не замечал. Более того, два месяца назад у отца с сыном был большой скандал, закончившийся звонком на линию 102.

Тогда стало известно, что раньше между ними тоже были конфликты, однако в полицию никто не обращался: настоящих причин подозреваемый до сих пор не назвал.

25-летнему Ярославу светит наказание сразу по двум статьям: умышленное уничтожение чужого имущества и покушение на жизнь двух человек.