На Івано-Франківщині затримали молодика, який мало не позбавив життя рідних батька і матері. Спочатку 25-річний хлопець кинувся з ножем на матір, а потім вирішив спалити їхній будинок.

Інцидент стався у селі Старий Косів. Із палаючої пастки чоловік і дружина ледве встигли втекти через вікно.

Коли їхній син жбурляв у будинок заготовлені коктейлі Молотова, одна із пляшок поцілила у його 47-річного батька. Собою він встиг закрити свою дружину.

– Кидаючи пляшку через міжкімнатні двері, підозрюваний влучив у батька, спричинивши пожежу на його тілі. Батько отримав опіки на ділянках обличчя, шиї, лівої гомілки та обох китиць, – підтвердили у поліції.

Поранена і перелякана жінка допомогла обгорілому чоловікові, і удвох вони знайшли прихисток у сусідів.

25-річний Ярослав кинувся за ними, однак небайдужі односельчани його затримали.

– Його матір прибігла до сусідів напроти. Їх рятували, бо він там ще кидався до них. Був такий неадекватний. Стояли хлопці, вони його скрутили і зв’язали до приїзду поліції, – розповів староста місцевого округу.

Поки рятувальники боролися з полум’ям у будинку, поранене подружжя відвезли до лікарні.

Матір нападника була з численними ножовими пораненнями, батько – із опіками. Їм надали першу медичну допомогу, та від подальшої госпіталізації вони відмовились.

Полум’я вщент знищило будинок подружжя, яке вони спільними силами будували не один рік.

Тихий і замкнутий у собі: що відомо про 25-річного хлопця, який хотів спалити своїх батьків / 4 фотографии

Що кажуть сусіди

Майже усе село не знаходило жодних пояснень, що могло стати причиною такої жорстокості з боку Ярослава. Він жив у порядній родині, де ніхто не зловживав алкоголем і всі гарно заробляли.

Самого хлопця сусіди описують тихим, скромним, однак замкнутим у собі.

– Він здоровий. Ми не можемо знати причин, чому. Хлопець був роботящий, усе було нормально, – розповідають односельчани.

А от у поліції довідалися, що конфлікт сина із батьками тривав уже не перший рік, але цього ніхто не помічав. Більше того, два місяці тому у батька з сином був великий скандал, який закінчився дзвінком на лінію 102.

Тоді стало відомо, що раніше між ними також були конфлікти, однак до поліції ніхто не звертався: справжніх причин підозрюваний досі не назвав.

25-річному Ярославу світить покарання одразу за двома статтями: умисне знищення чужого майна і замах на життя двох людей.