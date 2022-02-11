Тихий і замкнутий у собі: що відомо про 25-річного хлопця, який хотів спалити своїх батьків

На Івано-Франківщині затримали молодика, який мало не позбавив життя рідних батька і матері. Спочатку 25-річний хлопець кинувся з ножем на матір, а потім вирішив спалити їхній будинок.
Інцидент стався у селі Старий Косів. Із палаючої пастки чоловік і дружина ледве встигли втекти через вікно.
Коли їхній син жбурляв у будинок заготовлені коктейлі Молотова, одна із пляшок поцілила у його 47-річного батька. Собою він встиг закрити свою дружину.
– Кидаючи пляшку через міжкімнатні двері, підозрюваний влучив у батька, спричинивши пожежу на його тілі. Батько отримав опіки на ділянках обличчя, шиї, лівої гомілки та обох китиць, – підтвердили у поліції.
Поранена і перелякана жінка допомогла обгорілому чоловікові, і удвох вони знайшли прихисток у сусідів.
25-річний Ярослав кинувся за ними, однак небайдужі односельчани його затримали.
– Його матір прибігла до сусідів напроти. Їх рятували, бо він там ще кидався до них. Був такий неадекватний. Стояли хлопці, вони його скрутили і зв’язали до приїзду поліції, – розповів староста місцевого округу.
Поки рятувальники боролися з полум’ям у будинку, поранене подружжя відвезли до лікарні.
Матір нападника була з численними ножовими пораненнями, батько – із опіками. Їм надали першу медичну допомогу, та від подальшої госпіталізації вони відмовились.
Полум’я вщент знищило будинок подружжя, яке вони спільними силами будували не один рік.
Що кажуть сусіди
Майже усе село не знаходило жодних пояснень, що могло стати причиною такої жорстокості з боку Ярослава. Він жив у порядній родині, де ніхто не зловживав алкоголем і всі гарно заробляли.
Самого хлопця сусіди описують тихим, скромним, однак замкнутим у собі.
– Він здоровий. Ми не можемо знати причин, чому. Хлопець був роботящий, усе було нормально, – розповідають односельчани.
А от у поліції довідалися, що конфлікт сина із батьками тривав уже не перший рік, але цього ніхто не помічав. Більше того, два місяці тому у батька з сином був великий скандал, який закінчився дзвінком на лінію 102.
Тоді стало відомо, що раніше між ними також були конфлікти, однак до поліції ніхто не звертався: справжніх причин підозрюваний досі не назвав.
25-річному Ярославу світить покарання одразу за двома статтями: умисне знищення чужого майна і замах на життя двох людей.