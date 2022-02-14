Полиция начала два уголовных производства по факту нападения на журналистов издания Украинская правда. Об этом идет речь на сайте Национальной полиции.

— Событие квалифицировано как угрозы или насилие в отношении журналистов и препятствование их профессиональной деятельности, — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел 13 февраля в городе Днепр на территории аэропорта. Конфликт возник между группой лиц и журналистами издания Украинская правда.

— По этому факту начаты уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины: препятствование профессиональной деятельности журналистов (ст. 171 УКУ) и угрозы или насилия в отношении журналистов (ст. 345-1 УКУ), — отметили в пресс-службе.

Полицейские собирают информацию об обстоятельствах происшествия, а также проводятся первоочередные следственные действия.

В воскресенье в Днепре неизвестные совершили нападение на съемочную группу руководителя департамента журналистских расследований УП Михаила Ткача.

Инцидент произошел около 15:00 возле вип-терминала аэропорта. На съемочную группу издания было совершено нападение. По словам Ткача, неизвестные, угрожая ножом, забрали телефон у оператора и потребовали пароль, чтобы удалить видео.