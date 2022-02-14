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Факты / Происшествия

Полиция открыла два дела по факту нападения на журналистов в Днепре

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Напад на журналістів Української правди

Полиция начала два уголовных производства по факту нападения на журналистов издания Украинская правда. Об этом идет речь на сайте Национальной полиции.

— Событие квалифицировано как угрозы или насилие в отношении журналистов и препятствование их профессиональной деятельности, — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел 13 февраля в городе Днепр на территории аэропорта. Конфликт возник между группой лиц и журналистами издания Украинская правда.

— По этому факту начаты уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины: препятствование профессиональной деятельности журналистов (ст. 171 УКУ) и угрозы или насилия в отношении журналистов (ст. 345-1 УКУ), — отметили в пресс-службе.

Полицейские собирают информацию об обстоятельствах происшествия, а также проводятся первоочередные следственные действия.

В воскресенье в Днепре неизвестные совершили нападение на съемочную группу руководителя департамента журналистских расследований УП Михаила Ткача.

Инцидент произошел около 15:00 возле вип-терминала аэропорта. На съемочную группу издания было совершено нападение. По словам Ткача, неизвестные, угрожая ножом, забрали телефон у оператора и потребовали пароль, чтобы удалить видео.

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Источник: Нацполиция

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