Пока мамы не было дома: под Херсоном иностранец изнасиловал 12-летнюю девочку и сделал фото

В Херсонской области перед судом предстанет иностранец, изнасиловавший 12-летнюю дочь своей сожительницы. Весь процесс 30-летний педофил снимал на видео.

Как уточнили местные СМИ, инцидент произошел в октябре прошлого года в одном из сел Белозерского района. В тот день мужчина дождался, пока сожительница покинет дом, и вошел в комнату ее дочери.

Девочка сопротивлялась и звала на помощь, однако отчим повалил ее на кровать, силой раздел и изнасиловал. После этого он успел сделать фотографии обнаженного ребенка.

После случившегося девочка решилась поговорить со своей мамой. 38-летняя женщина не поверила словам дочери и даже не уехала с ней к гинекологу.

На следующий день в полицию обратилась старшая сестра пострадавшей, которая жила отдельно, однако решила стать на защиту девочки.

Что говорят следователи

Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 152 и ч. 4 ст. 301-1 УК Украины. Речь идет об изнасиловании малолетнего ребенка и принуждении его к участию в создании детской порнографии.

Предварительно известно, что 30-летний мужчина был задержан до того, как он мог распространить интимные фотографии в интернете. Какая национальность задержана, в прокуратуре не сообщили.

Досудебное расследование по делу завершено, и обвинительный акт уже был направлен в суд. Если суд докажет вину педофила, ему грозит от 10 до 15 лет.

Источники: Херсонская областная прокуратура, Новый день