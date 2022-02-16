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Поки мами не було вдома: під Херсоном іноземець зґвалтував 12-річну дівчинку і зробив фото

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Поки мами не було вдома: під Херсоном іноземець зґвалтував 12-річну дівчинку і зробив фото

У Херсонській області перед судом постане іноземець, який зґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки. Весь процес 30-річний педофіл знімав на відео.

Як уточнили місцеві ЗМІ, інцидент стався у жовтні минулого року в одному із сіл Білозерського району. Того дня чоловік дочекався, поки співмешканка покине будинок, і зайшов до кімнати її доньки.

Дівчинка пручалася і кликала на допомогу, однак вітчим повалив її на ліжко, силою роздягнув та зґвалтував. Після цього він встиг зробити фотографії оголеної дитини.

Після того, що сталося, дівчинка наважилася поговорити зі своєю мамою. 38-річна жінка не повірила словам доньки і навіть не поїхала з нею до гінеколога.

Вже наступного дня до поліції звернулася старша сестра постраждалої, яка жила окремо, однак вирішила стати на захист дівчинки.

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Що кажуть слідчі

Кримінальне провадження відкрито за ч. 4 ст. 152 та ч. 4 ст. 301-1 КК України. Йдеться про зґвалтування малолітньої дитини та примушуванні її до участі у створенні дитячої порнографії.

Попередньо відомо, що 30-річного чоловіка затримали до того, як він міг поширити інтимні світлини в інтернеті. Якої національності затриманий, у прокуратурі не повідомили.

Досудове розслідування у справі завершено, і обвинувальний акт уже направили до суду. Якщо суд доведе вину педофіла, йому загрожує від 10 до 15 років.

Джерела: Херсонська обласна прокуратура, Новий день

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