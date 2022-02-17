Впервые за многие годы: в Украине за сутки ни один человек не погиб в ДТП

За минувшие сутки, 15 февраля, в результате ДТП на территории Украины не погиб ни один человек.
Такую информацию во время выступления на марафоне единения #UAразом обнародовал глава Национальной полиции Игорь Клименко.
– Только за понедельник и вторник число ДТП в стране сократилось на 46%. Впервые за многие годы для 40-миллионной страны вчера у нас не было ни одного погибшего в результате ДТП. Позавчера был один погибший. Если посмотреть на неделю назад, у нас через два дня было 13 жертв ДТП”, — отметил он.
По официальным данным, в течение 14-15 февраля 2022 года общее количество ДТП в Украине сократилось на 46%.
В течение многих лет наиболее распространенными причинами ДТП в Украине остаются:
- превышение безопасной и установленной скорости движения;
- неудачное маневрирование;
- нарушение правил проезда перекрестков;
- игнорирование пешеходных переходов;
- несоблюдение дистанции.
Фото: Игорь Клименко, Depositphotos