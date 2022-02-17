Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Происшествия

Впервые за многие годы: в Украине за сутки ни один человек не погиб в ДТП

Наташа Тарчевська редактор ленты
Впервые за многие годы: в Украине за сутки ни один человек не погиб в ДТП

За минувшие сутки, 15 февраля, в результате ДТП на территории Украины не погиб ни один человек.

Такую информацию во время выступления на марафоне единения #UAразом обнародовал глава Национальной полиции Игорь Клименко.

– Только за понедельник и вторник число ДТП в стране сократилось на 46%. Впервые за многие годы для 40-миллионной страны вчера у нас не было ни одного погибшего в результате ДТП. Позавчера был один погибший. Если посмотреть на неделю назад, у нас через два дня было 13 жертв ДТП”, — отметил он.

По официальным данным, в течение 14-15 февраля 2022 года общее количество ДТП в Украине сократилось на 46%.

В течение многих лет наиболее распространенными причинами ДТП в Украине остаются:

  • превышение безопасной и установленной скорости движения;
  • неудачное маневрирование;
  • нарушение правил проезда перекрестков;
  • игнорирование пешеходных переходов;
  • несоблюдение дистанции.
Читайте
Как избежать ДТП: распространенные ошибки водителей

Фото: Игорь Клименко, Depositphotos

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка