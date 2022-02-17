Вперше за багато років: в Україні за добу жодна людина не загинула у ДТП

За минулу добу, 15 лютого, внаслідок ДТП на території України не загинула жодна людина.
Таку інформацію під час виступу на марафоні єднання #UAразом оприлюднив голова Національної поліції Ігор Клименко.
– Лише за понеділок і вівторок число ДТП в країні скоротилося на 46%. Вперше за багато років для 40-мільйонної країни вчора у нас не було жодного загиблого в результаті ДТП. Позавчора був один загиблий. Якщо подивитися на тиждень тому, у нас за два дні було 13 жертв ДТП”, – зазначив він.
За офіційними даними правоохоронців, протягом 14-15 лютого 2022 року загальна кількість ДТП в Україні скоротилося на 46%.
Протягом багатьох років найбільш поширеними причинами ДТП в Україні залишаються:
- перевищення безпечної та встановленої швидкості руху;
- невдалі маневрування;
- порушення правил проїзду перехресть;
- ігнорування пішохідних переходів;
- недотримання дистанції.
Фото: Ігор Клименко, Depositphotos