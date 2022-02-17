Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Происшествия

Наводнения в Бразилии унесли жизни не менее 94 человек

Марта Бондаренко редактор ленты
Наводнения в Бразилии унесли жизни не менее 94 человек

Правительство штата Рио-де-Жанейро подтвердило гибель 94 человек в результате наводнений и оползней, которые буквально смывали дома и автомобили в городе Петрополис.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Мэр горного города Рубенс Бомтемпо даже не может сообщить, сколько человек числятся пропавшими без вести, поскольку спасательные работы все еще продолжаются.

— Мы еще не знаем всех масштабов случившегося, — сказал Бомтемпо на пресс-конференции.

Сообщается, что наводнение и сели начались рано во вторник. Прокуратура Рио-де-Жанейро составила список из 35 человек, местонахождение которых еще не установлено.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как быстрые потоки сносят на своем пути автомобили и дома. Люди всячески пытаются спастись от стихии.

Город Петрополис, названный в честь бывшего бразильского императора, был привлекательным местом для туристов, стремящихся исследовать так называемый Императорский город.

Процветание города также привлекло много жителей из бедных регионов Рио. Население города росло беспорядочно, дома плотно строились на склонах. Многие из них находятся в районах, непригодных для строительства. В некоторых местах вырубка леса стала настолько масштабной, что это привело практически к отсутствию дренажа.

Читайте
Трагедия в Бразилии: кусок скалы рухнул на лодки с отдыхающими

Местные спасатели сообщили, что за три часа во вторник выпало 25,8 см дождя — почти столько же, сколько за предыдущие 30 дней вместе взятые. Губернатор Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро заявил, что дожди были самыми сильными в Петрополисе с 1932 года.

Кастро добавил, что почти 400 человек остались без крова. Местные власти говорят, что более 180 жителей, проживающих в районах риска, сейчас нашли убежище в школах.

Напомним, что в северо-восточном регионе Бразилии в результате сильного наводнения погибли по меньшей мере 18 человек и более 280 травмированы.

Источник: AP

Фото: Pixabay

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка