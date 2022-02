Правительство штата Рио-де-Жанейро подтвердило гибель 94 человек в результате наводнений и оползней, которые буквально смывали дома и автомобили в городе Петрополис.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Мэр горного города Рубенс Бомтемпо даже не может сообщить, сколько человек числятся пропавшими без вести, поскольку спасательные работы все еще продолжаются.

Сообщается, что наводнение и сели начались рано во вторник. Прокуратура Рио-де-Жанейро составила список из 35 человек, местонахождение которых еще не установлено.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как быстрые потоки сносят на своем пути автомобили и дома. Люди всячески пытаются спастись от стихии.

Heavy rainfall caused deadly landslides and flooding in Brazil, with footage showing water cascading down a street in the city of Petrópolis, north of Rio de Janeiro. https://t.co/xdK8qFYDP1 pic.twitter.com/VDNywNBSym

— ABC News (@ABC) February 17, 2022