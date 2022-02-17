Правительство штата Рио-де-Жанейро подтвердило гибель 94 человек в результате наводнений и оползней, которые буквально смывали дома и автомобили в городе Петрополис.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Мэр горного города Рубенс Бомтемпо даже не может сообщить, сколько человек числятся пропавшими без вести, поскольку спасательные работы все еще продолжаются.

— Мы еще не знаем всех масштабов случившегося, — сказал Бомтемпо на пресс-конференции.

Сообщается, что наводнение и сели начались рано во вторник. Прокуратура Рио-де-Жанейро составила список из 35 человек, местонахождение которых еще не установлено.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как быстрые потоки сносят на своем пути автомобили и дома. Люди всячески пытаются спастись от стихии.

Heavy rainfall caused deadly landslides and flooding in Brazil, with footage showing water cascading down a street in the city of Petrópolis, north of Rio de Janeiro. https://t.co/xdK8qFYDP1 pic.twitter.com/VDNywNBSym — ABC News (@ABC) February 17, 2022

#Brasil ???????? Al menos 1 persona murió y 3 quedaron enterradas en #Petrópolis, Río de Janeiro, tras fuertes #Lluvias y deslizamientos de tierra. Se precipitaron 113 mm de lluvia en solo una hora y 259 mm en total. El promedio máximo de un mes es de 232 mm. #chuvas #Inundaciones pic.twitter.com/J2LWVidTUu — C e n t i n e l a 3 5 (@QuakeChaser35) February 16, 2022

Город Петрополис, названный в честь бывшего бразильского императора, был привлекательным местом для туристов, стремящихся исследовать так называемый Императорский город.

Процветание города также привлекло много жителей из бедных регионов Рио. Население города росло беспорядочно, дома плотно строились на склонах. Многие из них находятся в районах, непригодных для строительства. В некоторых местах вырубка леса стала настолько масштабной, что это привело практически к отсутствию дренажа.

Местные спасатели сообщили, что за три часа во вторник выпало 25,8 см дождя — почти столько же, сколько за предыдущие 30 дней вместе взятые. Губернатор Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро заявил, что дожди были самыми сильными в Петрополисе с 1932 года.

Кастро добавил, что почти 400 человек остались без крова. Местные власти говорят, что более 180 жителей, проживающих в районах риска, сейчас нашли убежище в школах.

Напомним, что в северо-восточном регионе Бразилии в результате сильного наводнения погибли по меньшей мере 18 человек и более 280 травмированы.