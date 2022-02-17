Уряд штату Ріо-де-Жанейро підтвердив загибель 94 людей внаслідок повеней та зсувів, які буквально змивали будинки та автомобілі у місті Петрополіс.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Мер гірського міста Рубенс Бомтемпо навіть не може повідомити, скільки людей вважаються зниклими безвісти, оскільки рятувальні роботи все ще тривають.

– Ми ще не знаємо всіх масштабів того, що сталося, – сказав Бомтемпо на пресконференції.

Повідомляється, що повінь та селі почалися рано у вівторок. Прокуратура Ріо-де-Жанейро склала список із 35 осіб, місцеперебування яких ще не встановлено.

На кадрах, розміщених у соціальних мережах, видно, як швидкі потоки зносять на своєму шляху автомобілі та будинки. Люди всіляко намагаються врятуватись від стихії.

Heavy rainfall caused deadly landslides and flooding in Brazil, with footage showing water cascading down a street in the city of Petrópolis, north of Rio de Janeiro. https://t.co/xdK8qFYDP1 pic.twitter.com/VDNywNBSym — ABC News (@ABC) February 17, 2022

#Brasil ???????? Al menos 1 persona murió y 3 quedaron enterradas en #Petrópolis, Río de Janeiro, tras fuertes #Lluvias y deslizamientos de tierra. Se precipitaron 113 mm de lluvia en solo una hora y 259 mm en total. El promedio máximo de un mes es de 232 mm. #chuvas #Inundaciones pic.twitter.com/J2LWVidTUu — C e n t i n e l a 3 5 (@QuakeChaser35) February 16, 2022

Місто Петрополіс, назване на честь колишнього бразильського імператора, було привабливим місцем для туристів, які хотіли поглянути на так зване Імператорське місто.

Процвітання міста також привабило чимало жителів із бідних регіонів Ріо. Його населення росло безладно, будинки щільно будувалися на схилах. Багато з них стоять у районах, непридатних для будівництва. У деяких місцях вирубування лісу стало таким масштабним, що це призвело практично до відсутності дренажу.

Місцеві рятувальники повідомили, що за три години у вівторок випало 25,8 см дощу – майже стільки ж, скільки за попередні 30 днів разом узяті. Губернатор Ріо-де-Жанейро Клаудіо Кастро заявив, що дощі були найсильнішими у Петрополісі з 1932 року.

Кастро додав, що майже 400 людей залишилися без даху над головою. Місцева влада каже, що понад 180 жителів, які проживають у районах ризику, зараз знайшли притулок у школах.

Нагадаємо, що наприкінці 2021 року у північно-східному регіоні Бразилії внаслідок сильної повені загинуло щонайменше 18 людей та понад 280 були травмовані.