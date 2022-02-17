Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Надзвичайні події

Повені у Бразилії забрали життя щонайменше 94 людей

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Повені у Бразилії забрали життя щонайменше 94 людей

Уряд штату Ріо-де-Жанейро підтвердив загибель 94 людей внаслідок повеней та зсувів, які буквально змивали будинки та автомобілі у місті Петрополіс.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Мер гірського міста Рубенс Бомтемпо навіть не може повідомити, скільки людей вважаються зниклими безвісти, оскільки рятувальні роботи все ще тривають.

– Ми ще не знаємо всіх масштабів того, що сталося, – сказав Бомтемпо на пресконференції.

Повідомляється, що повінь та селі почалися рано у вівторок. Прокуратура Ріо-де-Жанейро склала список із 35 осіб, місцеперебування яких ще не встановлено.

На кадрах, розміщених у соціальних мережах, видно, як швидкі потоки зносять на своєму шляху автомобілі та будинки. Люди всіляко намагаються врятуватись від стихії.

Місто Петрополіс, назване на честь колишнього бразильського імператора, було привабливим місцем для туристів, які хотіли поглянути на так зване Імператорське місто.

Процвітання міста також привабило чимало жителів із бідних регіонів Ріо. Його населення росло безладно, будинки щільно будувалися на схилах. Багато з них стоять у районах, непридатних для будівництва. У деяких місцях вирубування лісу стало таким масштабним, що це призвело практично до відсутності дренажу.

Читайте
Трагедія в Бразилії: шматок скелі впав на човни з відпочивальниками

Місцеві рятувальники повідомили, що за три години у вівторок випало 25,8 см дощу – майже стільки ж, скільки за попередні 30 днів разом узяті. Губернатор Ріо-де-Жанейро Клаудіо Кастро заявив, що дощі були найсильнішими у Петрополісі з 1932 року.

Кастро додав, що майже 400 людей залишилися без даху над головою. Місцева влада каже, що понад 180 жителів, які проживають у районах ризику, зараз знайшли притулок у школах.

Нагадаємо, що наприкінці 2021 року у північно-східному регіоні Бразилії внаслідок сильної повені загинуло щонайменше 18 людей та понад 280 були травмовані.

Джерело: AP

Фото: Pixabay

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка