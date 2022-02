Уряд штату Ріо-де-Жанейро підтвердив загибель 94 людей внаслідок повеней та зсувів, які буквально змивали будинки та автомобілі у місті Петрополіс.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Мер гірського міста Рубенс Бомтемпо навіть не може повідомити, скільки людей вважаються зниклими безвісти, оскільки рятувальні роботи все ще тривають.

Повідомляється, що повінь та селі почалися рано у вівторок. Прокуратура Ріо-де-Жанейро склала список із 35 осіб, місцеперебування яких ще не встановлено.

На кадрах, розміщених у соціальних мережах, видно, як швидкі потоки зносять на своєму шляху автомобілі та будинки. Люди всіляко намагаються врятуватись від стихії.

Heavy rainfall caused deadly landslides and flooding in Brazil, with footage showing water cascading down a street in the city of Petrópolis, north of Rio de Janeiro. https://t.co/xdK8qFYDP1 pic.twitter.com/VDNywNBSym

— ABC News (@ABC) February 17, 2022