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Факты / Происшествия

Красный Крест опроверг обстрел своего конвоя на Донбассе

Валентина Летяк редактор ленты
Червоний Хрест

В Международном комитете Красного Креста опровергли обстрел своего конвоя в районе КПВВ Счастья. Говорят, что там не было их машин.

Спикер делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Украине Александр Власенко сказал, что информация главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного не соответствует действительности.

– Наших конвоев в указанном районе сегодня не было, – отметил он.

Вскоре и сам Залужный, ранее сообщивший об обстреле российскими оккупантами гуманитарного конвоя Красного Креста на КПВВ Счастья, уточнил, что это была колонна с гуманитарной помощью от представителей Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.

— Сегодня около 12.00 российские оккупационные войска произвели обстрел КПВВ Счастья, что в Луганской области, где в это время проходили оформление Госпогранслужбы водители и грузовые автомобили, которые накануне доставили гуманитарный груз от УВКБ ООН и двигались с неподконтрольной территории, — написал он в соцсети.

По его данным, враг стрелял из крупнокалиберного пулемета (около 50 выстрелов), миномета 82 мм (три выстрела) и гранатомета АГС-17 (10 выстрелов) из населенного пункта Веселая Гора.

Залужный уточнил, что четыре машины гумконвоя прошли КПВВ, людей эвакуировали в укрытие, а восемь остались в межпозиционной зоне.

К счастью, потерь среди гражданских и состава Объединенных сил нет.

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Источник: РБК-Украина

Фото: Depositphotos

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