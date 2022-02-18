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Червоний Хрест спростував обстріл свого конвою на Донбасі

Валентина Летяк редакторка стрічки
Червоний Хрест

У Міжнародному комітеті Червоного Хреста спростували обстріл свого конвою у районі КПВВ Щастя. Кажуть, що там не було їхніх машин.

Спікер делегації Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні Олександр Власенко сказав, що інформація головнокомандувача ЗСУ України Валерія Залужного не відповідає дійсності.

– Наших конвоїв у зазначеному районі сьогодні не було, – наголосив він.

Згодом і сам Залужний, який раніше повідомив про обстріл російськими окупантами гуманітарного конвою Червоного Хреста на КПВВ Щастя, уточнив, що це були автомобілі не ЧХ, а колона з гуманітарною допомогою від представників Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців.

Джерело: РБК-Україна

Фото: Depositphotos

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