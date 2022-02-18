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Под Киевом столкнулись легковушка и маршрутка: семь пассажиров травмировались

Юля Захарченко редактор ленты
Под Киевом столкнулись легковушка и маршрутка: семь пассажиров травмировались

В Киевской области легковой автомобиль Renault столкнулся с маршруткой Volkswagen. В автокатастрофе травмировались семеро пассажиров, которых направили в больницу.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Шевченко в селе Липовка под Киевом.

В маршрутке во время аварии находились 17 пассажиров и один водитель, из них семеро травмировались. Пострадавших с травмами направили в Макаровскую центральную больницу.

Водителя Renault зажало в автомобиле, спасателям удалось его деблокировать с помощью специального гидравлического инструмента.

На место происшествия направили дежурный караул пожарно-спасательной части поселка городского типа Макаров. Для ликвидации последствий автокатастрофы привлекли девять спасателей из личного состава ГСЧС и две единицы техники.

ДТП в Киеве

По данным Патрульной полиции, с 7 до 13 февраля 2022 года зафиксировали 720 ДТП в Киеве, в которых травмировались 23 человека. Для сравнения, на прошлой неделе произошло 622 автокатастрофы с 15 пострадавшими.

Водители совершили семь наездов на пешеходов, среди которых четыре – на пешеходных переходах. В авариях пострадали трое мотоциклистов. В полиции призвали граждан быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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