В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, которым предлагается ввести обязательную проверку на опьянение для водителей-участников ДТП.

Инициаторами документа № 6558 является группа народных депутатов от Слуги народа.

Согласно пояснительной записке, в течение 10 месяцев 2021 года на дорогах Украины произошло 20 300 ДТП, в которых погибли более 2 500 человек.

При этом особую опасность представляют нарушения правил дорожного движения лицами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Поэтому нардепы предлагают внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный процессуальный кодекс Украины, поскольку сейчас на законодательном уровне не закреплена обязательность осмотра водителей на состояние опьянения.

– Цель принятия законопроекта состоит в обеспечении неотвратимости ответственности водителей транспортных средств за совершение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения дорожно-транспортных происшествий с погибшими или травмированными лицами, — говорится в пояснительной записке.

Что предлагают нардепы

Народные избранники предлагают дополнить статью 266 Кодекса Украины об административных правонарушениях пунктом, согласно которому: в случае ДТП с пострадавшими будет обязательным осмотр водителей на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения. Также могут проверить, не находятся ли они под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

Проверка проводится независимо от того, есть ли основания полагать, что водители-участники ДТП находятся в состоянии опьянения или под влиянием медпрепаратов.

Кроме того, нардепы предлагают дополнить статью 214 Уголовного процессуального кодекса Украины и прописать обязательность медицинского осмотра водителей на состояние опьянения после дорожных инцидентов с потерпевшими и погибшими.

Закон об экстренной медицинской помощи хотят дополнить пунктом, согласно которому такой осмотр водителей позволят проводить в отделениях неотложной медицинской помощи многопрофильных больниц.

Следует отметить, что действующее законодательство не предусматривает обязательное проведение осмотра водителей на состояние опьянения в случае совершения ими ДТП с пострадавшими. Более того, проведение осмотра водителей осуществляется по усмотрению полицейских. Правоохранители при наличии признаков опьянения у водителя могут предложить ему пройти осмотр на месте остановки автомобиля в присутствии свидетелей.