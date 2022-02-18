У Київській області легковий автомобіль Renault зіткнувся з маршруткою Volkswagen. В автокатастрофі травмувалися семеро пасажирів, яких направили до лікарні.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Шевченка у селі Липівка під Києвом.

У маршрутці під час аварії перебувало 17 пасажирів та один водій, з них семеро травмувалися. Постраждалих з травмами направили до Макарівської центральної лікарні.

Водія Renault затисло в автомобілі, рятувальникам вдалося його деблокувати за допомогою спеціального гідравлічного інструмента.

На місце події направили черговий караул пожежно-рятувальної частини селища міського типу Макарів. Для ліквідації наслідків автокатастрофи залучили дев’ятьох рятувальників з особового складу ДСНС та дві одиниці техніки.

ДТП у Києві

За даними Патрульної поліції, з 7 до 13 лютого 2022 року зафіксували 720 ДТП у Києві, в яких травмувалися 23 людей. Для порівняння, на попередньому тижні відбулося 622 автокатастрофи з 15 постраждалими.

Водії здійснили сім наїздів на пішоходів, серед яких чотири – на пішохідних переходах. В аваріях постраждали троє мотоциклістів. У поліції закликали громадян бути уважними та дотримуватися правил дорожнього руху.