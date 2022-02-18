Родители 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского, подозреваемого в смертельном ДТП в Харькове, сообщили о подозрении. Их обвинили в злостном неисполнении обязанностей по воспитанию своего сына.

По данным следствия, только за последние два года подросток совершил целый ряд административных и уголовных правонарушений.

В отношении родителей Николая Харьковского производство открыли по ст. 166 (Злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

Стрелял в людей: родителям 16-летнего Николая Харьковского сообщили о подозрении / 2 фотографии

Если суд докажет вину горе-родителей, им грозит от двух до пяти лет тюрьмы или условный срок на тот же период времени.

Следователи уже выяснили, что в ноябре 2019 Николай Харьковский устроил стрельбу в одном из местных супермаркетов. Он использовал пневматический пистолет, чтобы “выяснить отношения” с матерью и братом своей одноклассницы.

В результате стрельбы родные его подруги получили телесные повреждения. Тогда суд применил к подростку принудительные меры воспитательного характера, передав под наблюдение матери до достижения 18-летнего возраста.

ДТП на Гагарина в Харькове: что известно

О том, что в Харькове произошло ДТП с участием подростка, стало известно вечером 26 октября.

На перекрестке улиц Гагарина и Одесской 16-летний водитель Infiniti пытался “проскочить” на красный свет и влетел в Шевроле, за рулем которого находился 58-летний мужчина.

В результате полученных травм водитель Chevrolet погиб на месте. В ходе досудебного расследования выяснилось, что на момент ДТП автомобиль Infiniti находился в исправном состоянии, в том числе тормозная и рулевая системы.

Более того, экспертиза признала подростка вменяемым, а скорость Infiniti, за рулем которого он устроил смертельное ДТП, была 180 км/ч.

Преступные действия Николая Харьковского квалифицированы по ч. 1 ст. 383 УК Украины: нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть водителя Chevrolet Aveo и нанесение телесных повреждений другим потерпевшим.

Также подросток обвиняется в заведомо ложном сообщении о совершении преступления – это ч. 1 ст. 383 УК Украины. Вечером аварии он воспользовался чужим телефоном и позвонил в полицию: парень пожаловался, что у него якобы угнали авто.

19 января Николаю Харьковскому продлили содержание под стражей еще на два месяца без права внесения залога. Во время судебного заседания журналисты заметили несколько пренебрежительное поведение подростка: он улыбался в лицо дочери погибшего в ДТП.

Если суд докажет вину подростка, ему грозит наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.

Источник: Харьковская областная прокуратура