Батьки 16-річного водія Infiniti Миколи Харківського, підозрюваному у смертельній ДТП у Харкові, повідомили про підозру. Їх звинуватили у злісному невиконанні обов’язків з виховання свого сина.

За даними слідства, лише за останні два роки підліток скоїв цілу низку адміністративних та кримінальних правопорушень.

Щодо батьків Миколи Харківського провадження відкрито за ст. 166 (Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

Стріляв у людей: батьків 16-річного Миколи Харківського повідомили про підозру / 2 фотографии

Якщо суд доведе вину горе-батьків, їм загрожує від двох до п’яти років в’язниці або ж умовний термін на той самий період часу.

Слідчі вже з’ясували, що в листопаді 2019 року Микола Харківський влаштував стрілянину в одному із місцевих супермаркетів.

Він використав пневматичний пістолет, щоб “з’ясувати стосунки” з матір’ю та братом своєї однокласниці.

Внаслідок стрілянини рідні його подруги отримали тілесні ушкодження. Тоді суд застосував щодо підлітка примусові заходи виховного характеру, передавши під нагляд матері до досягнення 18-річного віку.

ДТП на Гагаріна у Харкові: що відомо

Про те, що в Харкові сталася ДТП за участю підлітка, стало відомо ввечері 26 жовтня.

На перехресті вулиць Гагаріна та Одеської 16-річний водій Infiniti намагався “проскочити” на червоне світло і влетів у Chevrolet, за кермом якого перебував 58-річний чоловік.

Внаслідок отриманих травм водій Chevrolet загинув на місці. Під час досудового розслідування з’ясувалося, що на момент ДТП автомобіль Infiniti був у справному стані, зокрема гальмівна та рульова системи.

Більше того, експертиза визнала підлітка осудним, а швидкість Infiniti, за кермом якого він влаштував смертельну ДТП, була 180 км/год.

Злочинні дії Миколи Харківського кваліфіковано за ч. 1 ст. 383 КК України: порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті водія Chevrolet Aveo та нанесення тілесних ушкоджень іншим потерпілим.

Також підліток звинувачується у завідомо неправдивому повідомленні про вчинення злочину – це ч. 1 ст. 383 КК України. У вечір аварії він скористався чужим телефоном та зателефонував до поліції: хлопець поскаржився, що у нього нібито викрали авто.

19 січня Миколі Харківському продовжили тримання під вартою ще на два місяці без права внесення застави. Під час судового засідання журналісти помітили дещо зневажливу поведінку підлітка: він посміхався в обличчя доньці загиблого у ДТП.

Якщо суд доведе вину підлітка, йому загрожуватиме покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років.

Джерело: Харківська обласна прокуратура