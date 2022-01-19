Улыбался дочери погибшего водителя: в Харькове 16-летнего водителя Infiniti оставили в СИЗО

16-летнему водителю Infiniti Николаю Харьковскому, подозреваемому в смертельном ДТП в Харькове, продлено содержание под стражей.

Согласно решению судьи Червонозаводского районного суда, несовершеннолетний подозреваемый пробудет в СИЗО следующие 60 дней без права внесения залога. Таким образом, 16-летнего Николая Харьковского арестовали до 19 марта.

Во время судебного заседания журналисты заметили несколько пренебрежительное поведение подростка. В частности, он улыбался в лицо дочери погибшего в ДТП.

За Николая Харьковского вступилась его адвокат и попросила “не провоцировать” ее клиента. Сам 16-летний подросток, отвечая на вопросы дочери погибшего 58-летнего мужчины, ответил: Бухим меньше ездить надо.

Напомним, досудебное расследование по делу резонансного ДТП в Харькове закончилось 24 декабря.

Следствием была доказана вина Николая Харьковского, однако экспертиза крови погибшего водителя Chevrolet Игоря Носова доказала, что мужчина находился в состоянии опьянения.

ДТП в Харькове: что известно

ДТП в Харькове с участием подростка произошло вечером 26 октября.

Несовершеннолетний водитель Infiniti нарушил правила дорожного движения и пытался проскочить на красный свет. На перекрестке улиц Гагарина и Одесской Infiniti влетела в Chevrolet.

58-летний водитель легковушки в результате столкновения погиб на месте. Мужчина был отцом двоих детей.

Два дня спустя после аварии 16-летнего Николая Харьковского поместили в СИЗО без права внесения залога. Параллельно происходило досудебное расследование.

Ряд экспертиз установил факты, которые приблизили подростка к реальному сроку заключения. Так, скорость Infiniti, за рулем которого харьковский подросток устроил смертельное ДТП, была 180 км/ч, а психиатрическая экспертиза сочла его вменяемым.

Следователи также установили, что на момент ДТП автомобиль Infiniti был в исправном состоянии, в том числе тормозная и рулевая системы.

Преступные действия Николая Харьковского квалифицированы по ч. 1 ст. 383 УК Украины: нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть водителя Chevrolet Aveo и нанесение телесных повреждений другим потерпевшим.

Также подросток обвиняется в заведомо ложном сообщении о совершении преступления – это ч. 1 ст. 383 УК Украины. Вечером после аварии он воспользовался чужим телефоном и позвонил в полицию: парень пожаловался, что у него якобы угнали авто.

19 ноября молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила, что именно подросток находился за рулем авто марки Infiniti. В тот же день 16-летний Николай Харьковский признал свою вину.

Если суд докажет вину подростка, ему грозит наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.

Источник: Харьковская областная прокуратура