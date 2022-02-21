21 февраля в 05.21 в Днепре на улице Передовой Амур-Нижнеднепровского района столкнулись легковой автомобиль Kia K5 и автобус БАЗ А079.14.

В результате ДТП 43-летнего водителя легковушки зажало в транспортном средстве.

Чтобы деблокировать пострадавшего из искореженной машины, работникам ГСЧС пришлось применить гидравлический инструмент.

Затем работники экстренной медицинской помощи госпитализировали мужчину в Днепровскую городскую клиническую больницу №6.

На месте происшествия работали девять человек личного состава и две единицы техники ГСЧС области и государственного военизированного горноспасательного отряда.

Водителя зажало в искореженной машине: в Днепре столкнулись легковушка и автобус / 3 фотографии

Несколькими днями ранее в Киевской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля Renault и микроавтобуса Volkswagen.

Последний следовал по маршруту Кодра – Киев.

В результате аварии травмировались девять из 18 человек, которые находились в салоне микроавтобуса.

Водителя Renault пришлось деблокировать спасателям с помощью специального гидравлического инструмента.