21 лютого о 05.21 в Дніпрі на вулиці Передовій Амур-Нижньодніпровського району зіткнулися легковий автомобіль Kia K5 та автобус БАЗ А079.14.

Унаслідок ДТП 43-річного водія легковика затисло в транспортному засобі.

Щоб деблокувати постраждалого з понівеченої автівки, працівникам ДСНС довелось застосувати гідравлічний інструмент.

Потім працівники екстреної медичної допомоги госпіталізували чоловіка до Дніпровської міської клінічної лікарні №6.

На місці події працювали дев’ятеро представників особового складу та дві одиниці техніки ДСНС області та державного воєнізованого гірничорятувального загону.

Водія затисло в понівеченій автівці: у Дніпрі зіткнулися легковик та автобус / 3 фотографии

Кількома днями раніше у Київській області сталась ДТП за участі легкового автомобіля Renault та мікроавтобуса Volkswagen.

Останній прямував за маршрутом Кодра – Київ.

Унаслідок аварії травмувалися дев’ятеро із 18 людей, які перебували в салоні мікроавтобуса.

Водія Renault довелось деблокувати рятувальникам за допомогою спеціального гідравлічного інструмента.