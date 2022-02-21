Водія затисло в понівеченій автівці: у Дніпрі зіткнулися легковик та автобус

21 лютого о 05.21 в Дніпрі на вулиці Передовій Амур-Нижньодніпровського району зіткнулися легковий автомобіль Kia K5 та автобус БАЗ А079.14.
Унаслідок ДТП 43-річного водія легковика затисло в транспортному засобі.
Щоб деблокувати постраждалого з понівеченої автівки, працівникам ДСНС довелось застосувати гідравлічний інструмент.
Потім працівники екстреної медичної допомоги госпіталізували чоловіка до Дніпровської міської клінічної лікарні №6.
На місці події працювали дев’ятеро представників особового складу та дві одиниці техніки ДСНС області та державного воєнізованого гірничорятувального загону.
Кількома днями раніше у Київській області сталась ДТП за участі легкового автомобіля Renault та мікроавтобуса Volkswagen.
Останній прямував за маршрутом Кодра – Київ.
Унаслідок аварії травмувалися дев’ятеро із 18 людей, які перебували в салоні мікроавтобуса.
Водія Renault довелось деблокувати рятувальникам за допомогою спеціального гідравлічного інструмента.