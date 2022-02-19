В Киевской области легковой автомобиль Renault столкнулся с микроавтобусом Volkswagen, следовавшим по маршруту Кодра – Киев. В результате автокатастрофы травмировались девять людей, которых направили в больницу.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, авария произошла на улице Шевченко в селе Липовка под Киевом.

После осмотра медицинскими работниками четырех людей госпитализировали в лечебные учреждения. Еще пять человек направили на амбулаторное лечение.

В микроавтобусе во время аварии находились 17 пассажиров и один водитель, из которых девять человек травмировались. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Водителя Renault зажало в автомобиле. Спасателям удалось деблокировать мужчину с транспортного средства с помощью специального гидравлического инструмента.

В ГСЧС отметили, что для ликвидации последствий автокатастрофы привлекли девять спасателей и две единицы техники службы по чрезвычайным ситуациям.

Утром 18 февраля произошло ДТП под Киевом, в котором травмировались девять человек. В микроавтобусе Volkswagen во время автокатастрофы находились 17 пассажиров и один водитель.