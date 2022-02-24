Россия пытается атаковать авиацией и военной техникой без опознавательных знаков.

Об этом сообщают в Госпогранслужбе Украины.

В частности, в 09.40 со стороны Беларуси вертолет без опознавательных знаков в районе моста перед пунктом пропуска Славутич произвел обстрел вправо и влево моста.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Пограничники уверяют, что вместе с воинами Вооруженных сил держат оборону.

Сегодня на брифинге советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Вооруженные силы Украины ведут тяжелые бои против российских войск. Сопротивление агрессии России будет иметь нарастающий характер.