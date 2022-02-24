Росія намагається атакувати авіацією та військовою технікою без розпізнавальних знаків.

Про це повідомляють у Держприкордонслужбі України.

Зокрема, о 09.40 зі сторони Білорусі вертоліт без розпізнавальних знаків у районі мосту перед пунктом пропуску Славутич здійснив обстріл праворуч та ліворуч від мосту.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Прикордонники запевняють, що разом із воїнами Збройних сил тримають оборону.

Раніше на брифінгу радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Збройні сили України ведуть тяжкі бої проти російських військ. Опір агресії Росії матиме наростаючий характер.