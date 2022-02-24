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Российская техника пошла на прорыв под Киевом — Госпогранслужба

Юля Захарченко редактор ленты
російські військові

В Киевской области российско-оккупационные войска пошли на прорыв государственной границы. Военная техника врага зашла через пункт пропуска Вильча.

По данным Государственной пограничной службы Украины, наши пограничники вместе с украинскими военными приняли бой.

Кроме того, на месте дислокации отдела пограничной службы Млачевка Житомирского отряда наемники Российской Федерации совершили обстрелы из градов.

Пограничные подразделения в зависимости от ситуации передислоцируются на запасные позиции, взаимодействуют с Вооруженными силами Украины и Национальной гвардией.

По состоянию на 12.00 24 февраля обстановка в пунктах пропуска на западной границе остается стабильной, значительного увеличения движения пока не наблюдается. На границе со Словакией около двух автомобильных пунктов находится примерно по 50 машин.

Пересечения границы в Венгрию в четырех пунктах пропуска ожидают более 150 автомобилей. В трех пунктах пропуска на выезд в Румынию ожидают своей очереди около 250 легковых авто.

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Источник: Госпогранслужба

Фото: Depositphotos

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