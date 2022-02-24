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Російська техніка пішла на прорив під Києвом – Держприкордонслужба

Юля Захарченко редакторка стрічки
російські військові

У Київській області російсько-окупаційні війська пішли на прорив державного кордону. Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску Вільча.

За даними Державної прикордонної служби України, наші прикордонники разом з українськими військовими прийняли бій.

Крім того, на місці дислокації відділу прикордонної служби Млачівка Житомирського загону найманці Російської Федерації здійснили обстріли з градів.

Прикордонні підрозділи залежно від ситуації передислоковуються на запасні позиції, діють у взаємодії зі Збройними силами України та Національною гвардією.

Станом на 12.00 24 лютого обстановка у пунктах пропуску на західному кордоні залишається стабільною, значного збільшення руху наразі не спостерігається. На кордоні зі Словаччиною біля двох автомобільних пунктів перебувають приблизно по 50 машин.

Перетину кордону до Угорщини у чотирьох пунктах пропуску наразі очікують понад 150 автівок. У трьох пунктах пропуску на виїзд до Румунії очікують своєї черги близько 250 легкових авто.

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Джерело: Держприкордонслужба

Фото: Depositphotos

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