У Київській області російсько-окупаційні війська пішли на прорив державного кордону. Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску Вільча.

За даними Державної прикордонної служби України, наші прикордонники разом з українськими військовими прийняли бій.

Крім того, на місці дислокації відділу прикордонної служби Млачівка Житомирського загону найманці Російської Федерації здійснили обстріли з градів.

Прикордонні підрозділи залежно від ситуації передислоковуються на запасні позиції, діють у взаємодії зі Збройними силами України та Національною гвардією.

Станом на 12.00 24 лютого обстановка у пунктах пропуску на західному кордоні залишається стабільною, значного збільшення руху наразі не спостерігається. На кордоні зі Словаччиною біля двох автомобільних пунктів перебувають приблизно по 50 машин.

Перетину кордону до Угорщини у чотирьох пунктах пропуску наразі очікують понад 150 автівок. У трьох пунктах пропуску на виїзд до Румунії очікують своєї черги близько 250 легкових авто.