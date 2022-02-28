Мэр города Ахтырка Сумской области Павел Кузьменко сообщил, что российские оккупанты подорвали местную нефтебазу.

– Сброшена вакуумная бомба на склад нефтяного налива, взорваны емкости с нефтью. Враг подло использует запрещенные Женевской конвенцией вакуумные бомбы, – сказал он в видеообращении.

А это видео из сети – взорванная оккупантами нефтебаза в Ахтырке.

Ранее Кузьменко сообщил, что в Ахтырке комендантский час с 17.30 до 07.00, и посоветовал всем иметь при себе документы и показывать, даже если просят показывать каждые 50 метров.

За мародерство – расстрел на месте, предупредил мэр.

По его словам, к мародерству приравнивается также рост цен в магазинах, а пьяные люди, которые будут ходить по городу, могут быть расстреляны, поскольку будут приняты за российских военных.

Фото: скрин видео