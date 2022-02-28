Мер міста Охтирка Сумської області Павло Кузьменко повідомив, що російські окупанти підірвали місцеву нафтобазу.

– Скинута вакуумна бомба на склад нафтового наливу, підірвано ємності з нафтою. Ворог підло використовує заборонені Женевською конвенцією вакуумні бомби, – сказав він у відеозверненні.

А це відео з мережі – підірвана окупантами нафтобаза в Охтирці.

Раніше Кузьменко повідомив, що в Охтирці комендантська година з 17.30 до 07.00, і порадив усім мати з собою документи і показувати, навіть якщо просять показати кожні 50 метрів.

За мародерство – розстріл на місці, попередив мер.

За його словами, до мародерства прирівнюється також зростання цін у магазинах, а п’яні люди, які ходитимуть містом, можуть бути розстріляні, оскільки будуть прийняті за російських військових.

Фото: скрін відео