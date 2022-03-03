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Членов экипажа обстрелянного российскими войсками судна Helt спасли

Юля Захарченко редактор ленты
Членов экипажа обстрелянного российскими войсками судна Helt спасли

Российско-оккупационные войска обстреляли теплоход Helt под флагом Панамы. Экипаж затонувшего судна (шестерых моряков) удалось спасти от гибели.

По данным Министерства инфраструктуры Украины, судно поразила ракета ВМС Российской Федерации. Теплоход затонул за 12-мильной зоной на траверсе порта Южный под Одессой.

Морской поисково-спасательной службе удалось обнаружить шестерых моряков. Экипаж находится на борту спасательного судна.

Состояние здоровья всех моряков оценивают как удовлетворительное, спасательный катер возвращается в порт Черноморск.

Преступления РФ на море

В портах Украины находятся 80 иностранных торговых судов под флагом разных государств. Они не могут покинуть порты из-за войны в Украине, спровоцированной вооруженной агрессией России.

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Страна-агрессор ежедневно совершает военные преступления на море. Только за последние три дня Россия запустила ракеты в три судна.

В частности, 1 марта на рейде Николаевского порта две ракеты агрессора попали в буксир. Разгорелся пожар, который удалось ликвидировать.

2 марта российские войска нанесли ракетный удар по Banglar Samriddhi под флагом Бангладеша на рейде порта Ольвия. Ракета попала в надстройку, а на судне вспыхнул огонь. Погиб один член экипажа (граждан Бангладеша).

Источник: Мининфраструктуры

Фото: Depositphotos

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