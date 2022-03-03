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Членів екіпажу обстріляного російськими військами судна Helt врятували

Юля Захарченко редакторка стрічки
Членів екіпажу обстріляного російськими військами судна Helt врятували

Російсько-окупаційні війська обстріляли теплохід Helt під прапором Панами. Екіпаж затонулого судна (шістьох моряків) вдалося врятувати від загибелі.

За даними Міністерства інфраструктури України, судно вразила ракета ВМС Російської Федерації. Теплохід затонув за 12-мильною зоною на траверсі порту Південний під Одесою.

Морській пошуково-рятувальній службі вдалося знайти шістьох моряків. Екіпаж перебуває на борту рятувального судна.

Стан здоров’я всіх моряків оцінюють як задовільний, рятувальний катер повертається до порту Чорноморськ.

Злочини РФ на морі

У портах України перебувають 80 іноземних торгових суден під прапором різних держав. Вони не можуть покинути порти через війну в Україні, спричинену збройною агресією Росії.

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Країна-агресор ледь не щодня здійснює воєнні злочини на морі. Лише за останні три дні Росія запустила ракети у три судна.

Зокрема, 1 березня на рейді Миколаївського порту дві ракети агресора потрапили у буксир. Розгорілася пожежа, яку вдалось ліквідувати.

2 березня російські війська завдали ракетний удар по Banglar Samriddhi під прапором Бангладешу на рейді порту Ольвія. Ракета влучила в надбудову, а на судні спалахнув вогонь. Загинув один член екіпажу (громадян Бангладешу).

Джерело: Мінінфраструктури

Фото: Depositphotos

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