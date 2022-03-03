В Чернигове российская авиация разрушила две школы и дома: девять человек погибли

В Чернигове российские вражеские войска с воздуха атаковали две школы и частные дома. По предварительной информации, девять людей погибли, еще четыре человека травмированы.

По данным Черниговской ОГА, российская авиация атаковала район Старой Подусовки. Сейчас на месте происшествия работают спасатели, которые разбирают завалы.

Днем 3 марта российские войска нанесли ракетные удары по многоэтажным жилым домам в Чернигове, где живут мирные жители.

В результате российской агрессии многие квартиры в домах повреждены, выбиты окна, разрушены и уничтожены стены, кровли, балконы и перекрытия.

В Черниговской ОГА подчеркнули, что рядом нет военных объектов, в жилом массиве есть только больницы, несколько школ и детсадов, десятки многоэтажек.

Неизвестно точное количество возможных погибших или пострадавших, сейчас уточняет информацию местная областная госадминистрация.

Фото: Черниговская ОГА