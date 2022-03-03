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Факти / Надзвичайні події

У Чернігові російська авіація зруйнувала дві школи та будинки: дев’ятеро людей загинули

Юля Захарченко редакторка стрічки
У Чернігові російська авіація зруйнувала дві школи та будинки: дев’ятеро людей загинули

У Чернігові російські ворожі війська з повітря атакували дві школи та приватні будинки. За попередньою інформацією, дев’ятеро людей загинули, ще четверо осіб травмовані.

За даними Чернігівської ОДА, російська авіація атакувала район Старої Подусівки. Зараз на місці події працюють рятувальники, які розбирають завали.

Вдень 3 березня російські війська завдали ракетні удари по багатоповерховим житловим будинкам у Чернігові, де живуть мирні мешканці.

Внаслідок російської агресії багато квартир у будинках пошкоджені, вибиті вікна, зруйновані та подекуди знищені стіни, покрівлі, балкони та перекриття.

У Чернігівській ОДА наголосили, що поруч немає військових об’єктів, у житловому масиві є лише лікарні, декілька шкіл та дитсадків, десятки багатоповерхівок.

Невідома точно кількість можливих загиблих чи постраждалих, зараз інформацію уточнює місцева обласна держадміністрація.

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Фото: Чернігівська ОДА

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