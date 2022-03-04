У мережі з’явилося відео, як російські загарбники обстрілюють житловий масив у Гостомелі.

Цього разу росіяни бомбили снарядами житловий комплекс Покровський.

Нагадаємо, вдень 3 березня російські війська завдали ракетних ударів по багатоповерхових житлових будинках у Чернігові, де живуть мирні мешканці.

Унаслідок російської агресії багато квартир у будинках пошкоджені, вибиті вікна, зруйновані та подекуди знищені стіни, покрівлі, балкони та перекриття.

У Чернігівській ОДА наголосили, що поруч немає військових об’єктів, у житловому масиві є лише лікарні, декілька шкіл та дитсадків, десятки багатоповерхівок.

Внаслідок бомбардування російською авіацією загинули 47 людей. Серед загиблих – 38 чоловіків та дев’ять жінок.