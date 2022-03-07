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Факты / Происшествия

Жертвами вражеского удара по винницкому аэродрому стали уже 9 человек

Марта Бондаренко редактор ленты
Жертвами вражеского удара по винницкому аэродрому стали уже 9 человек

В результате ракетных обстрелов российским врагом по аэропорту города Винница из-под завалов извлечены девять погибших.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины.

Так, на 7.00 из-под завалов сооружений на территории аэропорта удалось достать 15 человек, из них девять погибших: пятеро гражданских и четверо военных. Сейчас поисковые работы продолжаются.

В спасательных работах от ГСЧС привлекли 143 человека личного состава и 23 единицы спецтехники, в том числе и 30 курсантов Высшего профессионального училища гражданской защиты Львовского государственного университета ГСЧС г. Винницы.

По словам мэра Винницы Сергея Моргунова, ракеты по аэродрому выпустили из акватории Черного моря стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95мс или Ту-160.

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Фото: Сергей Моргунов

Источник: ГСЧС

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