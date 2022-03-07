Внаслідок ракетного обстрілу російським ворогом по аеропорту міста Вінниця з-під завалів дістали дев’ять загиблих.

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України.

Так, станом на 7.00 з-під завалів споруд на території аеропорту вдалося дістати 15 людей, з них дев’ятеро загиблих: п’ятеро цивільних та четверо військових. Наразі пошукові роботи тривають.

До рятувальних робіт від ДСНС залучено 143 чоловіки особового складу та 23 одиниці спецтехніки, зокрема і 30 курсантів Вищого професійного училища цивільного захисту Львівського державного університету ДСНС м. Вінниці.

За словами мера Вінниці Сергія Моргунова, ракети по аеродрому випустили з акваторії Чорного моря стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95мс або ж Ту-160.

Фото: Сергій Моргунов