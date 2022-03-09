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Факты / Происшествия

Это трагедия: советник главы МВД об аувиаударе по детской больнице в Мариуполе

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Вадим Денисенко

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко прокомментировал последствия авиаудара россиян по детской больнице в Мариуполе.

Во время телемарафона он отметил, что пока еще рано говорить о точном количестве жертв и пострадавших в результате этого преступления российских агрессоров.

— Сейчас туда пробуют зайти наши спасатели, и только после этого мы сможем говорить о чем-то (количестве жертв и пострадавших. — Ред.). Безусловно, это трагедия, и мне даже страшно представить те цифры, о которых придется говорить спустя несколько часов, — сказал он.

9 марта в результате вражеской бомбардировки в Мариуполе была разрушена детская больница. В настоящее время количество жертв устанавливается.

Обстреливая Мариуполь из самолетов, путинские преступники целенаправленно попали в больницу. Корпус медицинского учреждения, где еще недавно лечились дети, полностью разрушен.

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