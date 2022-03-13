В Николаеве в результате утренней бомбардировки российской армией погибли 9 человек
В Николаеве в результате бомбардировки российско-оккупационными войсками погибли девять человек, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
– Мрази! Девять человек погибли в результате бомбардировки мудаками. Николаев, – подчеркнул Виталий Ким.
По предварительной информации, утром вражеские войска бомбили научно-производственный комплекс газотурбинного оборудования Заря по материальным воротам. Все обстоятельства сейчас выясняют специалисты.
– У нас свобода, мы за нее боремся, а у них – рабство. Хочется, чтобы наши желания осуществлялись, мы будем все равно двигаться вперед и отстаивать родную землю, — убежден глава Николаевской ОВА.
Война в Украине
Ночью вражеские войска обстреляли несколько городов Украины. Впервые за все время войны в Украине российская армия запустила восемь ракет по Международному центру миротворчества и безопасности во Львовской области.
В результате обстрела Яворовского полигона на Львовщине 35 человек погибли и еще 134 людей травмировались. Сейчас продолжается тушение пожара и разборка завалов.