Март, 13, 2022 в 12:43

В Николаеве в результате бомбардировки российско-оккупационными войсками погибли девять человек, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

– Мрази! Девять человек погибли в результате бомбардировки мудаками. Николаев, – подчеркнул Виталий Ким.

По предварительной информации, утром вражеские войска бомбили научно-производственный комплекс газотурбинного оборудования Заря по материальным воротам. Все обстоятельства сейчас выясняют специалисты.

– У нас свобода, мы за нее боремся, а у них – рабство. Хочется, чтобы наши желания осуществлялись, мы будем все равно двигаться вперед и отстаивать родную землю, — убежден глава Николаевской ОВА.

Война в Украине

Ночью вражеские войска обстреляли несколько городов Украины. Впервые за все время войны в Украине российская армия запустила восемь ракет по Международному центру миротворчества и безопасности во Львовской области.

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