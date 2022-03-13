У Миколаєві внаслідок бомбардування російсько-окупаційними військами загинули дев’ять людей, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

– Сволота! Дев’ять людей загинуло внаслідок бомбардування мудаками. Миколаїв, – наголосив Віталій Кім.

За попередньою інформацією, вранці ворожі війська бомбардували науково-виробничий комплекс газотурбінного обладнання Зоря по матеріальних воротах. Всі обставини зараз з’ясовують фахівці.

– У нас свобода, ми за неї боремося, а у них – рабство. Хочеться, щоб наші бажання здійснювалися, ми все одно рухатимемося вперед і відстоюватимемо рідну землю, – переконаний глава Миколаївської ОВА.

Війна в Україні

Вночі ворожі війська обстріляли декілька міст України. Вперше за весь час війни в Україні російська армія запустила вісім ракет по Міжнародному центру миротворчості та безпеки у Львівській області.

Внаслідок обстрілу Яворівського полігону на Львівщині 35 осіб загинуло та ще 134 людей травмувалися. Зараз триває гасіння пожежі та розбирання завалів.