Американский журналист и режиссер Брент Рено, убитый российскими захватчиками под Ирпенем в воскресенье, 13 марта, работал в The New York Times. Информацию об этом подтвердили в газете.

Там отметили, что 50-летний Рено ранее работал в ряде американских новостных и медиа-организаций, включая HBO, NBC и The New York Times.

Также газета сообщила, что Рено работал в NYT в предыдущие годы. В частности, последнее редакционное задание выполнял еще в 2015 году, а еще там отметили, что он не снимал репортажей для газеты из Украины.

В газете добавили, что сообщения о том, что он — корреспондент The NYT распространялись из-за того, что при нем нашли бейдж прессы, изданный газетой много лет назад.

– Мы глубоко расстроены, узнав о смерти Брента Рено. Он был талантливым режиссером, — сказала спикер The Times Даниэль Роудс Ха.

Рено часто работал со своим братом Крэйгом Рено и получил награду Пибоди за документальный фильм Vice News о школе в Чикаго. Они работали над кино и телевизионными проектами из зон конфликтов и горячих точек по всему миру.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем заявлении отметил, что Рено “поплатился жизнью за попытку разоблачить коварство, жестокость и безжалостность агрессора”.

Российские военные в Ирпене 13 марта цинично расстреляли американского журналиста Брента Рено. Его коллега по имени Хуан получил ранение и был госпитализирован в Охматдет.

Фото: Renaud Brothers