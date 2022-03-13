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Вбитий в Україні журналіст Брент Рено не виконував редакційне завдання – The New York Times

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Бренд Рено

Американський журналіст та режисер Брент Рено, якого вбили російські загарбники під Ірпенем у неділю, 13 березня, працював у The New York Times. Інформацію про це підтвердили у самій газеті.

Там зазначили, що 50-річний Рено раніше працював у низці американських новинних і медіа-організацій, включаючи HBO, NBC та The New York Times.

Також газета повідомила, що Рено працював у The NYT у попередні роки. Зокрема, останнє редакційне завдання виконував ще у 2015 році, а ще там зазначили, що він не знімав репортажів для газети з України.

У газеті додали, що повідомлення про те, що він – кореспондент The NYT поширювалися через те, що при ньому знайшли бейдж преси, виданий газетою багато років тому.

— Ми глибоко засмучені, дізнавшись про смерть Брента Рено. Він був талановитим режисером, — сказала речниця The Times Даніель Роудс Ха.

Рено часто працював зі своїм братом Крейгом Рено і отримав нагороду Пібоді за документальний фільм Vice News про школу в Чикаго. Вони працювали над кіно- та телевізійними проєктами з зон конфліктів і гарячих точок по всьому світу.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у своїй заяві зазначив, що Рено “поплатився життям за спробу викрити підступність, жорстокість і безжальність агресора”.

Російські військові в Ірпені 13 березня цинічно розстріляли американського журналіста Брента Рено. Його колега на ім’я Хуан отримав поранення і його шпиталізували до Охматдиту.

Фото: Renaud Brothers

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Джерело: NYT

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