Утром 14 марта российские военные обстреляли завод Антонов в Святошинском районе Киева. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

— У нас была атака в Святошинском районе. Это завод Антонов. Было три ракеты. ГСЧС там работает, пожар локализован — сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Сейчас на месте взрыва работают соответствующие службы. Деталей по обстрелу завода Антонов и о пострадавших пока не сообщается.

Утром 14 марта российские войска обстреляли жилой дом в Киеве на Оболони. В результате взрыва в девятиэтажке частично разрушена лестничная клетка с 1 по 3 этаж и фасад дома с 1 по 9 этаж.

Также возник пожар в квартирах на 3-м и 4-м этажах.

В ГСЧС сообщили, что в результате обстрела дома в Киеве на Оболони один человек погиб, также есть пострадавшие.