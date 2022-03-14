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Факты / Происшествия

В Киеве российские военные обстреляли завод Антонов

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
В Киеве российские военные обстреляли завод Антонов

Утром 14 марта российские военные обстреляли завод Антонов в Святошинском районе Киева. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

— У нас была атака в Святошинском районе. Это завод Антонов. Было три ракеты. ГСЧС там работает, пожар локализован — сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Сейчас на месте взрыва работают соответствующие службы. Деталей по обстрелу завода Антонов и о пострадавших пока не сообщается.

Утром 14 марта российские войска обстреляли жилой дом в Киеве на Оболони. В результате взрыва в девятиэтажке частично разрушена лестничная клетка с 1 по 3 этаж и фасад дома с 1 по 9 этаж.

Также возник пожар в квартирах на 3-м и 4-м этажах.

В ГСЧС сообщили, что в результате обстрела дома в Киеве на Оболони один человек погиб, также есть пострадавшие.

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Источник: КГГА

Фото: Depositphotos

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