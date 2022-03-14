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Факти / Надзвичайні події

У Києві російські військові обстріляли завод Антонов

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
У Києві російські військові обстріляли завод Антонов

Вранці 14 березня російські військові обстріляли завод Антонов у Святошинському районі Києва. Про це повідомили у Київський міській державній адміністрації.

– У нас була атака у Святошинському районі. Це завод Антонов. Було три ракети. ДНСН там працює, пожежу локалізовано – повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Наразі на місці вибуху працюють відповідні служби. Деталей щодо обстрілу заводу Антонов і постраждалих поки що немає.

Вранці 14 березня російські війська обстріляли житловий будинок у Києві на Оболоні. Внаслідок вибуху у девятиповерхівці частково зруйнована сходова клітка з 1 по 3 поверхи та фасад будинку з 1 по 9 поверхи.

Також виникла пожежа в квартирах на 3-му та 4-му поверхах.

У ДСНС повідомили, що внаслідок обстрілу будинку в Києві на Оболоні двоє людей загинули, також є постраждалі.

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Джерело: КМДА

Фото: Depositphotos

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