Вранці 14 березня російські військові обстріляли завод Антонов у Святошинському районі Києва. Про це повідомили у Київський міській державній адміністрації.

– У нас була атака у Святошинському районі. Це завод Антонов. Було три ракети. ДНСН там працює, пожежу локалізовано – повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Наразі на місці вибуху працюють відповідні служби. Деталей щодо обстрілу заводу Антонов і постраждалих поки що немає.

Вранці 14 березня російські війська обстріляли житловий будинок у Києві на Оболоні. Внаслідок вибуху у дев’ятиповерхівці частково зруйнована сходова клітка з 1 по 3 поверхи та фасад будинку з 1 по 9 поверхи.

Також виникла пожежа в квартирах на 3-му та 4-му поверхах.

У ДСНС повідомили, що внаслідок обстрілу будинку в Києві на Оболоні двоє людей загинули, також є постраждалі.