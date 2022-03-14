У Києві в Оболонському районі російсько-окупаційні війська здійснили ракетний обстріл житлового будинку. Правоохоронці розпочали розслідування злочину.

За даними Офісу генерального прокурора, попередньо внаслідок обстрілу загинула одна людина та ще 10 жителів постраждали.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Вранці 14 березня Збройні сили Росії запустили ракету в житловий квартал Києва. Снаряд влучив у 9-поверховий житловий будинок на Оболоні.

Частково зруйновані декілька поверхів будівлі, квартири всередині будинку на Оболоні загорілися. За попередніми даними, одна людина померла та ще 10 громадян постраждали.

Пошуково-рятувальні роботи продовжуються, тому кількість загиблих та постраждалих ще може змінитися.