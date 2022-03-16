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Оккупанты похитили мэра Скадовска, люди вышли на митинг

Марта Бондаренко редактор ленты
Оккупанты похитили мэра Скадовска, люди вышли на митинг

Российские оккупанты похитили мэра Скадовска Александра Яковлева и секретаря исполкома Юрия Палюха. Жители города собрались на митинг.

Об этом в Facebook сообщил местный житель Артем Костюченко.

— Только из Скадовского горсовета российские военные похитили мэра Александра Яковлева и секретаря исполкома Юрия Палюха. Собираемся на центральные площади в 12.00, – написал активист.

Впоследствии разъяренная толпа с украинскими флагами пришла в здание горсовета и потребовала освободить мэра и секретаря.

Да, люди на площади под стенами мэрии скандировали: Мэра!, Путин – х**ло!, Скадовск – это Украина!, Отдайте нашего мэра!

Накануне мэр Александр Яковлев сообщил, что в городе удалось немного пополнить запасы инсулинов. Кроме того, возобновилось дистанционное обучение в школах. Все коммунальные предприятия общины работают.

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В городе Буча, что под Киевом, российские оккупанты совершили погром в Бучанском городском совете. Они взяли в плен сотрудников городского совета и волонтеров.

Кроме того, российские захватчики похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова, а затем вывезли его в оккупированный Луганск.

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