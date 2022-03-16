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Факти / Надзвичайні події

Окупанти викрали мера Скадовська, люди вийшли на мітинг

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Окупанти викрали мера Скадовська, люди вийшли на мітинг

Російські окупанти викрали мера Скадовська Олександра Яковлєва та секретаря виконкому Юрія Палюха. Мешканці міста зібралися на мітинг.

Про це у Facebook повідомив місцевий житель Артем Костюченко.

– Щойно зі Скадовської міськради російські військові викрали мера Олександра Яковлєва та секретаря виконкому Юрія Палюха. Збираймося на центральні площі о 12.00, – написав активіст.

Згодом розлючений натовп з українськими прапорами прийшов до будівлі міськради та почав вимагати звільнити мера та секретаря.

Так, люди на площі під стінами мерії скандували: Мера!, Путін – х**ло!, Скадовськ – це Україна!, Віддайте нашого мера!

Напередодні мер Олександр Яковлєв повідомив, що в місті вдалося трохи поповнити запаси інсулінів. Крім того, відновилося дистанційне навчання у школах. Усі комунальні підприємства громади працюють.

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У місті Буча, що під Києвом, російські окупанти вчинили погром в Бучанській міській раді. Вони взяли у полон співробітників міської ради та волонтерів.

Крім того, російські загарбники викрали мера Мелітополя Івана Федорова, а згодом вивезли його до окупованого Луганська.

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