Російські окупанти викрали мера Скадовська Олександра Яковлєва та секретаря виконкому Юрія Палюха. Мешканці міста зібралися на мітинг.

Про це у Facebook повідомив місцевий житель Артем Костюченко.

– Щойно зі Скадовської міськради російські військові викрали мера Олександра Яковлєва та секретаря виконкому Юрія Палюха. Збираймося на центральні площі о 12.00, – написав активіст.

Згодом розлючений натовп з українськими прапорами прийшов до будівлі міськради та почав вимагати звільнити мера та секретаря.

Так, люди на площі під стінами мерії скандували: Мера!, Путін – х**ло!, Скадовськ – це Україна!, Віддайте нашого мера!

Напередодні мер Олександр Яковлєв повідомив, що в місті вдалося трохи поповнити запаси інсулінів. Крім того, відновилося дистанційне навчання у школах. Усі комунальні підприємства громади працюють.

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У місті Буча, що під Києвом, російські окупанти вчинили погром в Бучанській міській раді. Вони взяли у полон співробітників міської ради та волонтерів.

Крім того, російські загарбники викрали мера Мелітополя Івана Федорова, а згодом вивезли його до окупованого Луганська.