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Факты / Украина / Общество

Еще 1 274 авто за ночь. Украинцы продолжают покидать Мариуполь

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Авто

Из Мариуполя, который терроризируют российские войска, продолжают прибывать автомобили в Запорожье.

15 марта был открыт гуманитарный коридор эвакуации, им воспользовались тысячи граждан.

За ночь в безопасный город прибыли еще 1 274 автомобиля.

В Запорожье жители Мариуполя могут воспользоваться помощью социальных служб и психологов.

Также они могут получить питание, одежду и место для отдыха.

Кроме того, они могут продолжить эвакуацию в западные регионы.

Уже несколько суток подряд в Мариуполе фиксируется катастрофическая ситуация. Оккупанты обстреливают город с воздуха, поэтому горят дома, умирают не только военные, но и мирные граждане — женщины, пожилые люди и даже дети.

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Врачи не успевают оказывать помощь всем, а умершие просто лежат на улицах, их хоронят в братских могилах.

Поэтому из города был открыт гуманитарный коридор, чтобы украинские граждане смогли переехать в безопасные города.

Источник: Кирилл Тимошенко

Фото: Факты ICTV

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