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Факти / Надзвичайні події

Розстріл дітей та викрадення бійців ДСНС: МВС про факти геноциду українців з боку РФ

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Денис Монастырский

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський надав факти геноциду українського народу.

Провину геноциду українців повністю лежить на російських військових.

Міністр опублікував ролик, в якому навів цілу низку фактів щодо геноциду українського народу, зокрема йдеться про убивство родини Перебийніс в Ірпені та викрадення співробітників ДСНС.

– На сьогодні ми абсолютно чітко фіксуємо свідомий розстріл громадян України російськими військами, – наголосив Монастирський.

Список фактів, які доводять геноцид українського народу:

  • накази чинити мародерство та свідомий розстріл громадян України;
  • розстріл родини Перебийніс в Ірпені;
  • героїчна смерть поліцейського, старшого сержанта Олексія Пономаренко, під час евакуації громадян з окупованого Демидова на Київщині;
  • викрадення співробітників ДСНС України;
  • масове поховання 57 мирних жителів Ірпеня та Бучі в колективній братській могилі;
  • розстріл колони мирних жителів, яка складалась виключно з жінок та дітей, під час спроби евакуації погодженим зеленим коридором з села Перемога.

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Фото: УНІАН

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