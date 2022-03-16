Розстріл дітей та викрадення бійців ДСНС: МВС про факти геноциду українців з боку РФ

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський надав факти геноциду українського народу.
Провину геноциду українців повністю лежить на російських військових.
Міністр опублікував ролик, в якому навів цілу низку фактів щодо геноциду українського народу, зокрема йдеться про убивство родини Перебийніс в Ірпені та викрадення співробітників ДСНС.
– На сьогодні ми абсолютно чітко фіксуємо свідомий розстріл громадян України російськими військами, – наголосив Монастирський.
Список фактів, які доводять геноцид українського народу:
- накази чинити мародерство та свідомий розстріл громадян України;
- розстріл родини Перебийніс в Ірпені;
- героїчна смерть поліцейського, старшого сержанта Олексія Пономаренко, під час евакуації громадян з окупованого Демидова на Київщині;
- викрадення співробітників ДСНС України;
- масове поховання 57 мирних жителів Ірпеня та Бучі в колективній братській могилі;
- розстріл колони мирних жителів, яка складалась виключно з жінок та дітей, під час спроби евакуації погодженим зеленим коридором з села Перемога.