Розстріл дітей та викрадення бійців ДСНС: МВС про факти геноциду українців з боку РФ

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський надав факти геноциду українського народу.

Провину геноциду українців повністю лежить на російських військових.

Міністр опублікував ролик, в якому навів цілу низку фактів щодо геноциду українського народу, зокрема йдеться про убивство родини Перебийніс в Ірпені та викрадення співробітників ДСНС.

– На сьогодні ми абсолютно чітко фіксуємо свідомий розстріл громадян України російськими військами, – наголосив Монастирський.

Список фактів, які доводять геноцид українського народу:

накази чинити мародерство та свідомий розстріл громадян України;

розстріл родини Перебийніс в Ірпені;

героїчна смерть поліцейського, старшого сержанта Олексія Пономаренко, під час евакуації громадян з окупованого Демидова на Київщині;

викрадення співробітників ДСНС України;

масове поховання 57 мирних жителів Ірпеня та Бучі в колективній братській могилі;

розстріл колони мирних жителів, яка складалась виключно з жінок та дітей, під час спроби евакуації погодженим зеленим коридором з села Перемога.