В Харькове ракета российских войск разрушила Институт госуправления университета Каразина

В Харькове российско-оккупационные войска разрушили здание УНИ Институт государственного управления Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина. Ракета вражеской армии попала в здание учебного заведения.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате вражеских обстрелов пострадали здание высшего учебного заведения и рядом расположенные жилые дома.

По предварительной информации, один человек погиб, 11 людей пострадали и еще один гражданин находится под завалами.

В Харькове в результате вражеских обстрелов потерпел сильные разрушения шестиэтажный учебный корпус высшего учебного заведения.

Пострадали два соседних жилых дома, в которых загорелся огонь. В настоящее время спасатели ликвидировали пожар в зданиях.

В ГСЧС отметили, что информация о пострадавших уточняется. От Государственной службы по чрезвычайным ситуациям привлечены 55 спасателей и 13 единиц техники.