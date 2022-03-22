Администрация морских портов Украины (АМПУ) сообщила, что в ночь на 22 марта российские войска нанесли удар по морскому порту в Николаеве.

В результате обстрела значительно пострадала инфраструктура порта, но раненых, по предварительным данным, к счастью, нет.

Ранее глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил в видеообращении, что сегодня ночью было три прилета в город. По его словам, жертв и раненых нет.

– Готовимся к запуску бизнеса. Сельскому хозяйству требуется реализация, работаем над этим. Также работаем над восстановлением логистических цепочек. Относительно гуманитарной помощи. Есть централизованные поставки, есть то, что везут волонтеры. Процедура будет упрощена, – отметил Ким.

Относительно боевых действий на территории Николаевской области, по данным Генштаба ВСУ по состоянию на 12.00, российские оккупационные войска предприняли неудачную попытку провести штурмовые действия в районе Александровки в Вознесенском районе, а в районе поселка Березнеговатое, где враг осуществил разведку боем, войска РФ понесли большие потери и отступили.

Фото:: АМПУ