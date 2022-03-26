Город Славутич известен своим специфическим и эксклюзивным положением – он строился как город для атомщиков – эвакуированных из зоны отчуждения ЧАЭС. Фактически это самый молодой город Украины, построенный в конце 80-х.

Многие жители долгое время продолжали работать на объектах зоны ЧАЭС, и после закрытия самой станции в 2001 году и уменьшением экономической активности в Зоне, уменьшалась и активность в городе.

Он начал приходить в упадок, и чтобы оживить его, правительство создало там свободную экономическую зону. Через некоторое время в городе открылось несколько предприятий, но в целом он оставался на обочине Черниговской области, формально принадлежа к Киевскому региону.

Окруженное полесскими селами с охотничьими угодьями, оно, скорее, напоминало пасторальное место выходного отдыха.

С первых дней боев за Черниговщину Славутич фактически оказался отрезанным, и выбраться из города стало очень тяжело. Несмотря на относительную доступность города, долгое время российские оккупанты не пытались проникнуть или штурмовать его, тем более, что военных объектов на территории Славутича не было.

– Город защищали немногочисленные люди из местной теробороны. Фактически, просто блокпосты. Несмотря на это, мы месяц простояли, хотя россияне бегали уже по соседним селам, – рассказывает Алексей, один из жителей города.

Ситуация начала ухудшаться позавчера – город стал окончательно изолированным, а россияне подошли к блокпостам. Но в город вошли с другой стороны.

– Они в шесть-семь утра заехали на нескольких БТРах, паре КАМАЗов и Урале прямо с другой стороны. Тероборона отступила, силы были очень неравные, – говорит Алексей.

Как только по городу разнеслись слухи, что россияне уже внутри, люди побежали в центр. Это относительно просто – город компактный.

Очень быстро на центральной площади собралось более 1 000 человек – и это на 20-тысячный город, из которого уехала часть местных жителей.

– Митинг начал собираться около девяти. Чтобы ты понимал – это город атомщиков, россиян и белорусов здесь много, город почти полностью русскоговорящий, и все вывалили за Украину. Они были удивлены. Применили газ, начали бросать светошумовые гранаты, начали стрелять в воздух, – говорит Алексей.

Сейчас у местных есть информация о двух раненых. Мы спрашивали у них, есть ли погибшие, они утверждают – сами не видели. Ранее была информация, что один человек умер после тяжелого ранения. В Киевской ОВА информацию о погибшем не подтвердили.

Люди подходили к бронетранспортерам и кричали Домой и Славутич – это Украина. Несмотря на раненых, митингующие не отступили – и оккупанты вынуждены были покинуть центр города.

– Они не поняли, видят – все на русском говорят, и почему-то им не рады, – рассказал нам один из участников митинга.

В конце концов оккупанты привезли на место, по утверждению местных, городского голову. Его отпустили.

Другой местный житель, Виктор, утверждает – никто не знает, зачем оккупанты полезли в Славутич.

– Настолько неловкие, сами не могут объяснить, что им здесь нужно. Сначала говорили, что им нужна больница, потому что много раненых. Они сначала туда и поехали. Потом начали говорить, что им нужен коридор (проезд) на Любеч (село за Славутичем), – рассказал местный житель.

Пока что центр Славутича оккупанты покинули. Мэр и городской совет на месте, но далеко агрессоры не уехали.

– Они вообще не знают, что делать, уехали из центра, крутятся на круге на въезде в город, иногда ездят по окружной дороге, – говорит Виктор.

По его словам, все они пытаются найти “неонацистов”.

– Меня обыскивали на улице, осматривали авто, смотрели в телефон, все ищут националистов каких-нибудь, – поделился впечатлениями Виктор.

Он говорит – подозревает, что как минимум часть оккупантов – белорусы.

– Я думаю, это белорусы. По технике, судя по всему, это так и есть. У них нарисованный круг, на некоторых единицах техники – перечеркнутый, – говорит наш собеседник.

В то же время Алексей это отрицает.

– Разговаривал я с ними, прямо на митинге! Техника, может, и белорусская, но это россияне, обычные россияне с красными повязками, – говорит местный житель.

Сейчас, по словам наших собеседников, оккупанты ищут автоматическое и артиллерийское оружие. Это, якобы, одно из тех условий, при котором они готовы покинуть город. Другое – чтобы в нем не было украинской полиции.

– Они лазят, ищут якобы именно автоматическое оружие, но все понимают – если найдут обычное охотничье, украдут и его, – говорит один из наших собеседников.

При этом гуманитарная обстановка в городе остается тяжелой. Сейчас в городе есть водоснабжение и электричество, но есть проблемы с едой.

– Все магазины закрыты – нечего особо продавать. Пока у людей есть какие-то запасы, но если мы не сможем никуда уехать, будет тяжело. А уехать – это проблема – вокруг зона активных действий, бегают разные российские подразделения, можно очень просто попасть под обстрел, – говорит Алексей.

Виктор добавляет – все местные хорошо осведомлены, что все села вокруг контролируются россиянами.

– Они как саранча – заполонили некоторые населенные пункты рядом с городом. Ночуют и живут массово в школах, в сельских клубах. Ходят по домам местных, требуют молоко и табак.

Фото: Киевская ОВА