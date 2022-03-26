Місто-супутник Чорнобильської АЕС Славутич окуповане російськими військами.

Про це повідомив міський голова Юрій Фомічев.

– Славутич відсьогодні в окупації. Ми стійко боронили наше місто. Три дні тому ми отримали ультиматум здати його без бою, але наші військові, Нацполіція ухвалили рішення відстоювати місто. Вони не могли інакше, вони військові, вони для цього і працюють, – зазначив мер.

Він додав, що сили українських військових були не співмірними з російською навалою.

– Коли ворог підійшов до міста, коли почалися обстріли житлових кварталів, було ухвалене рішення – не прикриватися мирними жителями, не входити в місто, як і домовлялися із самого початку, – розповів Фомічев.

Також він заявив, що нині відомі жертви серед місцевого населення.

– Наразі підтверджено три смерті. Не всіх ми ще упізнали, – зазначив міський голова.